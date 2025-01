Britische Wirtschaft legt im November wieder etwas zu

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat wieder etwas an Schwung gewonnen. Im November legte die Wirtschaftsleistung im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas höheren Wert von 0,2 Prozent gerechnet. Zuvor hatte das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa in den Monaten September und Oktober jeweils im Monatsvergleich geringfügig nachgegeben.

In den drei Monaten bis November stagnierte die Wirtschaftsleistung damit im Vergleich zu den drei Monaten bis August, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Dies wiederum war von Analysten so erwartet worden.

In dem für die britische Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich verzeichnete das Statistikamt im November im Vergleich zum Oktober einen leichten Zuwachs um 0,1 Prozent. Im Bausektor lief es besser: Hier meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,4 Prozent im Monatsvergleich. Beide Werte hatten Analysen zuvor so prognostiziert.

Schlechter als erwartet entwickelte sich die Industrieproduktion. Diese fiel überraschend im November, und zwar im Monatsvergleich um 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich gab die Industrieproduktion stärker nach als befürchtet./la/jha/