Britische Wirtschaft legt im Schlussquartal 2020 kräftig zu

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist Ende 2020 überraschend stark gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Oktober und Dezember zum Vorquartal um 1,0 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Für Schwung sorgten Dienstleister, die Produktion der Unternehmen und die Baubranche. Zudem hätten sich der Staatskonsum erholt und - in geringerem Maße - die Investitionen der Firmen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019 schrumpfte das BIP um 7,8 Prozent. Im Gesamtjahr 2020 sank die Wirtschaftsleistung sogar um 9,9 Prozent und damit in Rekordtempo.

Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft war Ende 2020 leicht um 0,1 Prozent zum Vorquartal gewachsen, während die gesamte Euro-Zone um 0,7 Prozent geschrumpft war.