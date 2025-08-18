DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.363 +0,2%
Britische Wirtschaft verliert an Fahrt

14.08.25 08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im Frühjahr nach einem starken Jahresauftakt an Fahrt verloren. Im zweite Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Zu Beginn des Jahres hatte die Wachstumsrate noch 0,7 Prozent betragen.

Allerdings wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas im zweiten Quartal stärker als Analysten erwartet hatten. Diese waren für die Monate April bis Juni nur von einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent ausgegangen.

Zum Wachstum hat auch eine unerwartet starke Industrieproduktion im Juni beigetragen. Hier meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,7 Prozent im Monatsvergleich, der damit deutlich stärker als erwartet ausgefallen war. Auch im Jahresvergleich lag die Fertigung in den Industriebetrieben mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent über den Erwartungen./jkr/stk