DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,2%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1873 ±-0,0%Öl69,52 -0,2%Gold5.058 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Britische Wirtschaft wächst erneut nur minimal

12.02.26 08:29 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist auch im Herbst überraschend kaum gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum dritten Quartal erneut nur um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Verbesserung auf 0,2 Prozent gerechnet.

Wer­bung

Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,7 Prozent zugelegt. Im zweiten Quartal dann war das Wachstum bereits deutlich auf 0,2 Prozent zurückgegangen.

Wie das Statistikamt nun weiter mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt im Dezember zwar wie erwartet um lediglich 0,1 Prozent gestiegen. Der Wert für den November wurde leicht auf 0,2 Prozent nach unten revidiert.

In Großbritannien werden anders als in den meisten großen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht. In Deutschland werden diese Daten nur quartalsweise vorgelegt.

Wer­bung

Gebremst wurde die Entwicklung im Dezember durch eine schwache Industrieproduktion. Hier meldet das Statistikamt einen Rückschlag im Monatsvergleich um 0,9 Prozent, während Analysten eine Stagnation erwartet hatten./la/mis