DAX24.097 +0,1%Est505.961 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 +1,7%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.523 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl95,69 +0,9%Gold4.827 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX startet mit Plus -- Asiens Börsen fest: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen
Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt: DAX startet freundlich in den Donnerstagshandel Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt: DAX startet freundlich in den Donnerstagshandel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Britische Wirtschaft zieht im Februar an - Industrieproduktion steigt deutlich

16.04.26 08:33 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Dank einer anziehenden Industrieproduktion ist die britische Wirtschaft im Februar deutlich stärker in Schwung gekommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine minimale Beschleunigung des Wachstums auf 0,1 Prozent erwartet.

Auch die Entwicklung im Vormonat überraschte: Im Januar war die britische Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent gewachsen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Zuvor war eine Stagnation ermittelt worden. Im Unterschied zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht.

In den drei Monaten bis Februar legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor ebenfalls um 0,5 Prozent zu. Auch dieser Wert lag deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Bei der Industrieproduktion im Februar zeigte sich ein ähnlich positives Bild. Diese zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an. Experten hatten hier ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich gab die Industrieproduktion weniger stark nach als befürchtet./la/stk