Britische Wirtschaft zieht im Februar an - Industrieproduktion steigt deutlich

LONDON (dpa-AFX) - Dank einer anziehenden Industrieproduktion ist die britische Wirtschaft im Februar deutlich stärker in Schwung gekommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine minimale Beschleunigung des Wachstums auf 0,1 Prozent erwartet.

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Auch die Entwicklung im Vormonat überraschte: Im Januar war die britische Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent gewachsen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Zuvor war eine Stagnation ermittelt worden. Im Unterschied zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht.

In den drei Monaten bis Februar legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor ebenfalls um 0,5 Prozent zu. Auch dieser Wert lag deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Bei der Industrieproduktion im Februar zeigte sich ein ähnlich positives Bild. Diese zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an. Experten hatten hier ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich gab die Industrieproduktion weniger stark nach als befürchtet./la/stk