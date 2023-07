Britischer Einzelhandel legt dritten Monat in Folge zu

LONDON (dpa-AFX) - Die Einzelhändler in Großbritannien haben ihre Umsätze im Juni erneut steigern können. Im Monatsvergleich legten die Umsätze um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekannt gab. Es ist der dritte Zuwachs in Folge.

Bankvolkswirte wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Umsätze um revidiert 0,1 Prozent (zuvor 0,3) gestiegen und im April um 0,5 Prozent.

Ohne die Einbeziehung von Autos legten die Umsätze im britischen Einzelhandel im Juni ebenfalls zu. In dieser Abgrenzung meldete das Statistikamt einen Anstieg im Monatsvergleich um 0,8 Prozent.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, legten die Umsätze im Handel mit Lebensmitteln zu, wobei auf Werbeaktionen von einigen Supermarktketten verwiesen wurde. Zudem seien die Erlöse von Warenhäusern und Möbelgeschäften gestiegen. Nur noch leichte Zuwächse gab es im nichtstationären Einzelhandel, während die Umsätze an den Tankstellen im Juni gesunken waren./jkr/jha/