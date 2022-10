Britischer Finanzminister Kwarteng entlassen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Liz Truss hat ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen. Das bestätigte der geschasste Schatzkanzler am Freitag per Twitter. Truss wollte noch am Nachmittag vor die Presse treten. Erwartet wurde, dass sie dabei eine Kehrtwende von den kürzlich verkündeten Steuerplänen ihrer Regierung vollziehen wird. Medien spekulierten auch, sie werde eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Kwarteng vorstellen.

Hintergrund für die Regierungskrise sind die heftigen Reaktionen der Finanzmärkte auf die Ende September ohne Pläne zur Gegenfinanzierung angekündigten Steuersenkungen. Das Pfund fuhr im Verhältnis zum US-Dollar in den Keller. Die Bank of England musste mehrmals intervenieren und Staatsanleihen kaufen, um deren Preisverfall aufzuhalten und den Kollaps von Pensionsfonds zu verhindern. Steigende Zinsen für Immobilienkredite verschärften für viele Hausbesitzer die Krise.

/cmy/DP/zb