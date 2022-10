Britischer Minister: König Charles sollte zu Klimagipfel reisen

LONDON (dpa-AFX) - Ein weiterer Schlag für Premierministerin Liz Truss: In der Debatte um König Charles' Absage zur Teilnahme am diesjährigen Weltklimagipfel hat sich ein britischer Minister gegen die Regierungslinie gestellt. Alok Sharma, der aktuell noch Präsident des UN-Weltklimagipfels und gleichzeitig Mitglied der britischen Regierung ist, sagte in einem BBC-Interview: "Ich bin auf jeden Fall dafür, dass seine Majestät teilnimmt und höre das auch aus aller Welt. Klar ist er Staatsoberhaupt in Großbritannien, aber er ist auch Staatsoberhaupt in anderen Ländern." Einige davon seien schon heute besonders stark von der Klimakrise betroffen, so Sharma in dem Gespräch am Dienstagabend.

Der Palast hatte zuvor bestätigt, dass der König im kommenden Monat nicht zum Gipfel nach Ägypten reisen wird. Berichten zufolge wurde dies auf Anraten der neuen britischen Premierministerin Liz Truss entschieden. Charles - ein schon lange engagierter und bestens vernetzter Vorkämpfer für den Klimaschutz - soll zuvor bereits Pläne und Verabredungen für das Treffen getroffen haben. Doch als britisches Staatsoberhaupt handelt der König traditionell im Einvernehmen mit der Regierung - und diese hat unter der neuen Regierungschefin keine allzu grüne Agenda.

Auch bei anderen Themen hatten Mitglieder der Truss-Regierung in den vergangenen Tagen die Kabinettsdisziplin gebrochen und sich gegen die offizielle Regierungslinie ausgesprochen. Die Premierministerin gilt bereits wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt als angezählt.

Ebenfalls Kritik an der Entscheidung übte der australische Staatssekretär für Verteidigung und den Wandel zur Republik, Matt Thistlethwaite, der den Vorgang als Argument für die Abschaffung der Monarchie in Australien nutzte: "Die britische Premierministerin hat unser Staatsoberhaupt davon abgehalten, an der COP27-Konferenz teilzunehmen (...). Wir brauchen ein Staatsoberhaupt, das die Hoffnungen des australischen Volks vertritt (...)".