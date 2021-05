Britischer Premier Johnson zeigt sich besorgt über Protassewitsch-Video

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach der Veröffentlichung eines Videos des festgenommenen belarussischen Bloggers Roman Protassewitch besorgt gezeigt. Es sei "zutiefst beunruhigend", die Aufnahme anzuschauen, twitterte Johnson am Dienstag. "Als Journalist und leidenschaftlicher Anhänger der Meinungsfreiheit fordere ich seine sofortige Freilassung. Das Handeln von Belarus wird Konsequenzen haben", betonte Johnson, der früher unter anderem als Zeitungskorrespondent in Brüssel gearbeitet hat.

Protassewitsch hatte sich nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus in einem Video zu Wort gemeldet. Es wurde am Montagabend in einem regierungsnahen Nachrichtenkanal bei Telegram verbreitet. Darin sagte der Blogger unter anderem, dass er im "Untersuchungsgefängnis Nr. 1" in der Hauptstadt Minsk sei. Nach Einschätzung der belarussischen Opposition ist das Video unter Druck zustande gekommen. Protassewitsch war am Sonntag in Minsk festgenommen worden, nachdem ein Passagierflugzeug mit ihm an Bord von Belarus zur Landung gezwungen wurde./bvi/DP/mis