Britischer Premier lädt zu Ukraine-Krisenkonferenz

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer lädt an diesem Samstag (11.00 Uhr MEZ) zur nächsten Krisenkonferenz mehrerer Staats- und Regierungschefs zur Lage im Ukraine-Krieg. Die Videoschalte, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt, folgt auf die Ausarbeitung eines Plans für eine Waffenruhe seitens der US-Regierung und der Ukraine, die Russland in dieser Form bislang ablehnt. Starmer hatte den Kreml bereits deutlich aufgefordert, der Feuerpause zuzustimmen.

Wer­bung Wer­bung

Der britische Premier war Anfang März in London Gastgeber einer großen Konferenz von Staats- und Regierungschef sowie der EU- und Nato-Spitze. Starmer will eine "Koalition der Willigen" etablieren, die im Fall einer Einigung den Frieden in der Ukraine auch mit eigenen Truppen sichert./mj/DP/ngu