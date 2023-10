Britischer Premier telefoniert mit Netanjahu

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat Israel nach den tödlichen Angriffen erneut Solidarität zugesagt. Der 43-Jährige habe am Sonntagnachmittag mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert, teilte eine Regierungssprecherin in London mit. Sunak habe Netanjahu jegliche Unterstützung angeboten, die Israel benötige. "Er hat bekräftigt, dass das Vereinigte Königreich klar an der Seite Israels steht gegen diese Terrorakte", hieß es in der Mitteilung.

Sunak habe auch auf die diplomatischen Bemühungen Großbritanniens hingewiesen, mit denen sichergestellt werden solle, dass "die Welt mit einer Stimme" gegen die entsetzlichen Anschläge spreche. Sunak habe auch betont, sich dafür einzusetzen, dass sich die jüdischen Gemeinden in Großbritannien zu jeder Zeit sicher fühlten./kil/DP/he