Britisches Konsumklima schlecht wie seit Finanzkrise nicht mehr

Heute im Fokus

DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen mit teils kräftigen Verlusten -- NVIDIA profitiert von starkem Geschäft mit Rechenzentren -- IBM kündigt Stellenabbau an

Roche übernimmt Sequenziertechnologie-Firma Stratos. Eurokurs gibt nach. Bank of Japan stellt den Banken weitere Geldmittel zur Verfügung. Deutsche Steuereinnahmen brechen im April um 25 Prozent ein. Argentinien verlängert Umschuldungsangebot an Gläubiger abermals. China stemmt sich gegen Corona-Krise. Facebook-Chef: In zehn Jahren jeder zweite Mitarbeiter nicht im Büro.