Britisches Parlament berät über Brexit-Pakt mit EU - Johnson wirbt um Zustimmung

London (Reuters) - Premierminister Boris Johnson hat vor Beginn der Beratungen des Parlaments um Zustimmung zum Handelsvertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geworben.

Er wolle die neu gewonnene Souveränität nutzen, um die britische Wirtschaft neu zu gestalten, sagte der Regierungschef zu Beginn der Sondersitzung am Mittwoch in London. "Der Brexit ist kein Ende, sondern ein Anfang", sagte Johnson. "Die Verantwortung liegt jetzt bei uns allen, das Beste aus den zurückgewonnenen Befugnissen zu machen."

Kurz zuvor hatten die EU-Spitzen in Brüssel den Pakt unterzeichnet. Das Unterhaus in London soll am Nachmittag abstimmen, danach ist eine Debatte im Oberhaus geplant. Eine Zustimmung gilt als sicher, da neben den regierenden Konservativen auch die oppositionelle Labour-Partei das Abkommen unterstützen will. Es soll zum Jahreswechsel zunächst provisorisch in Kraft treten, weil das EU-Parlament im Januar noch zustimmen muss.

Großbritannien ist Ende Januar aus der EU ausgetreten. Allerdings gelten in einer Übergangsphase bis Jahresende weiter die EU-Regeln. Das neue, über Monate ausgehandelte Abkommen regelt nun insbesondere die künftigen Handelsbeziehungen zwischen beiden Seiten und soll wirtschaftliche Hemmnisse so gut es geht vermeiden.