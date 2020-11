Britisches SMR-Konsortium rechnet laut Rolls-Royce mit 40.000 Jobs

Von Matteo Castia

LONDON (Dow Jones)--Rolls-Royce zufolge rechnet das britische Small Modular Reactor Konsortium mit der Schaffung von 6.000 neuen Arbeitsplätzen in Großbritannien in den kommenden fünf Jahren, sollte die britische Regierung den Bau von kleinen modularen Reaktorkraftwerken genehmigen. Diese Jobs würden zusätzlich entstehen zu den bereits langfristig angepeilten 34.000 Arbeitsplätzen, die bis in die Mitte der 2030er Jahre entstehen würden, teilte die Rolls-Royce Holdings plc mit, die ein Mitglied des SMR-Konsortiums ist.

Der britische Hersteller von Flugzeugtriebwerken teilte weiter mit, 16 der Kernkraftwerke sollten in den nächsten zwei Jahrzehnten gebaut werden. Dies würde Großbritannien helfen, seine Netto-CO2-Ziele bezahlbar zu erreichen, die industrielle Basis des Landes wiederzubeleben und den Export anzukurbeln.

Neben Rolls-Royce umfasst das britische SMR-Konsortium unter anderem den französischen Maschinenbaukonzern Assystem SA, BAM Nuttall - eine Tochter des niederländischen Baudienstleistungsunternehmen Koninklijke BAM Groep NV -, die US-amerikanische Jacobs Engineering Group Inc. und das britische Bauunternehmen Laing O'Rourke Group.

Tom Samson, Interims-CEO des SMR-Konsortiums, sagte, jedes kompakte Kernkraftwerk werde 440 Megawatt Elektrizität liefern, genug CO2-arme Energie für eine Stadt mit 450.000 Häusern für 60 Jahre. Die erste Kraftwerkseinheit werde innerhalb von zehn Jahren nach der ersten Bestellung betriebsbereit sein, danach können zwei Einheiten pro Jahr produziert werden. Eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Anzahl der Produktionsstätten würde es ermöglichen, schneller mehr Kraftwerke zu bauen, um die zusätzliche britische und internationale Nachfrage zu decken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 05:39 ET (10:39 GMT)