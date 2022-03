Britisches Unternehmen OneWeb stoppt Satelliten-Starts von Baikonur

LONDON (dpa-AFX) - Das britische Satelliten-Unternehmen OneWeb hat vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise seine geplanten Raketenstarts vom Weltraumbahnhof Baikonur gestoppt. Das teilte OneWeb am Donnerstag auf Twitter mit. Der Raketen-Startplatz liegt auf dem Gebiet Kasachstans, wird aber von Russland verwaltet und von russischen Streitkräften gesichert.

OneWeb hat derzeit nach eigenen Angaben 428 Satelliten in der Umlaufbahn, die vor allem zur Herstellung schneller Internet-Verbindung genutzt werden. Der jüngste Start erfolgte im Februar von der Raumfahrtbasis Kourou in Französisch-Guayana. Ende Dezember vergangenen Jahres hatte OneWeb zuletzt Satelliten von Baikonur aus ins All gebracht. Der nächste Start war laut der Raumfahrtbehörde Roskosmos bereits für 5. März geplant.

Roskosmos hatte sich seinerseits bereits von seinen Aktivitäten auf der europäischen Basis in Kourou zurückgezogen. An OneWeb hatte es die Forderung gestellt, Garantien auszusprechen, dass die geplanten Satelliten nicht für militärische Zwecke genutzt werden. Außerdem sollte sich die britische Regierung als Gesellschafter aus dem Unternehmen zurückziehen.

/dm/DP/eas