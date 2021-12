British American Tobacco bekräftigt Wachstumsziel

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)--Die British American Tobacco plc hat ihr Wachstumsziel für das laufende Jahr bekräftigt. Wie der Tabakkonzern, zu dem Marken wie Lucky Strike und Camel gehören, mitteilte, soll der Konzernumsatz in diesem Jahr auf Basis konstanter Wechselkurse weiterhin um über 5 Prozent zulegen. Dazu werde nicht zuletzt das stark wachsende Segment "New Categories" beitragen, das sich von einem Verlustgeschäft zu einem Gewinnbringer wandele. Zudem sieht CEO Jack Bowles das Segment "New Categories" unverändert auf Kurs, sein 5-Milliarden-Pfund-Umsatzziel bis 2025 zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2021 04:21 ET (09:21 GMT)