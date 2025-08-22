British American Tobacco: Finanzchefin Benchikh geht mit sofortiger Wirkung
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenhersteller British American Tobacco (BAT) muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Soraya Benchikh werde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurücktreten, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Die Suche nach einem Nachfolger werde eingeleitet, hieß es. Als Interims-Finanzchef wurde Javed Iqbal bestellt, der aktuell einen leitenden Posten als Direktor für Digitales und IT innehat.
Iqbal hatte bereits zwischen Mai 2023 und April 2024 das Finanzressort interimistisch geleitet. Die bisherige Amtsinhaberin Benchikh wird den Angaben zufolge noch bis Jahresende zur Verfügung stehen, um den Übergang zu unterstützen.
Die Managerin war nach einer Tätigkeit beim Spirituosenkonzern Diageo im Mai 2024 zu British American Tobacco als Finanzchefin zurückgekehrt. Vor ihrem Eintritt bei Diageo im Jahr 2020 war sie beim Tabakkonzern bereits rund 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig gewesen./tav/nas/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2025
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen