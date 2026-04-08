DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -4,3%Nas22.635 +2,8%Bitcoin60.843 -0,2%Euro1,1662 ±-0,0%Öl96,94 +0,3%Gold4.712 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt, Euro schwächelt -- Elmos Semiconductor, Gold im Fokus
Top News
Wackelige Waffenruhe im Iran: Straße von Hormus wieder dicht - Euro büßt Gewinne ein Wackelige Waffenruhe im Iran: Straße von Hormus wieder dicht - Euro büßt Gewinne ein
Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand

09.04.26 08:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
51,42 EUR 0,28 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat einen Nachfolger für seine im vergangenen Sommer überraschend zurückgetretenen Finanzchefin Soraya Benchikh gefunden. Dragos Constantinescu soll das Amt übernehmen, teile das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Constantinescu werde die Position beim Hersteller der Zigarettenmarken Dunhill und Lucky Strike am 1. September antreten. Zuvor war er den Angaben zufolge Chef von Asahi Europe & International, einem Bereich des japanischen Brauereikonzerns Asahi Group Holdings. Constantinescu ist dabei kein Unbekannter: Zuvor war er bereit 16 Jahre lang für British American Tobacco tätig./nas/jha/

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
27.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
18.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.03.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026BAT OverweightBarclays Capital
17.02.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
24.02.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
12.02.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen