British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

LONDON (dpa-AFX) - British American Tobacco (BAT) (BAT) hat seine Jahresziele für 2025 konkretisiert. Im laufenden Jahr soll der Umsatz zu konstanten Währungen um zwei Prozent zulegen, wie der Zigarettenkonzern am Dienstag in London mitteilte. Damit peilt der Konzern beim Zuwachs weiterhin das obere Ende der zuletzt in Aussicht gestellten ein bis zwei Prozent an. Auch der bereinigte operative Gewinn soll währungsbereinigt um zwei Prozent wachsen. Zuvor hatte das Management einen Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent im Plan. Zudem erhöhte BAT sein Aktienrückkaufprogramm für 2026 auf 1,3 Milliarden britische Pfund (knapp 1,5 Milliarden Euro).

Wer­bung Wer­bung

"Die Jahresziele liegen weiterhin im Plan", sagte Unternehmenschef Tadeu Marroco laut Mitteilung. Besonders erfreulich sei die positive Entwicklung in den USA, dem weltweit größten Markt für Nikotinprodukte. Auch das Absatzvolumen und der Umsatz der Einweg-E-Zigarette Vuse habe sich in Übersee verbessert, obwohl die Vapour-Produkte weiterhin von illegaler Verbreitung betroffen seien. Die Erlöse der neuen Kategorie der Gruppe hätten sich im zweiten Halbjahr auf ein prozentual zweistelliges Wachstum beschleunigt.

BAT setzt schon länger auf den Ausbau des Geschäfts mit Alternativen zu traditionellen Zigaretten. Dazu zählen etwa E-Zigaretten, Tabakerhitzer und tabakfreie Nikotinbeutel.

Derweil zeigte sich das Management zuversichtlich für seine mittelfristigen Ziele. Demnach soll ab dem kommenden Jahr der Umsatz um drei bis fünf Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um fünf bis acht Prozent zulegen. 2026 dürfte jedoch nur das untere Ende der Prognosespannen erreicht werden, hieß es weiter/mne/err/stw