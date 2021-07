British American Tobacco verdient weniger und bestätigt Ziele

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--British American Tobacco hat im ersten Halbjahr trotz Wachstums im Geschäft mit E-Zigaretten weniger verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Tabakkonzern, zu dem Marken wie Lucky Strike und Camel gehören.

Der Vorsteuergewinn sank auf 4,38 Milliarden Pfund von 4,59 Milliarden im starken Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging leicht auf 12,18 von 12,27 Milliarden zurück. Im Semgent "New Categories", welches etwa Tabakerhitzer umfasst, kletterte der Umsatz um 50 Prozent auf 942 Millionen Pfund.

BAT geht weiterhin davon aus, den Umsatz im Gesamtjahr um über 5 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse zu steigern. Außerdem hat das Ziel Bestand, im Segment "New Categories" 2025 einen Erlös von 5 Milliarden Pfund zu erzielen.

Negative Auswirkungen seiner geographischen Aufstellung und seiner Portfolio-Zusammensetzung würden sich für den Konzern allerdings im zweiten Halbjahr bemerkbar machen, so BAT. Inzu komme ein starker Vergleichszeitraum. BAT plant zusätzliche Investitionen in das Segment New Categories.

