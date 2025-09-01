Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Abend schwächer

Broadcom im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 296,28 USD.

Die Broadcom-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 296,28 USD abwärts. In der Spitze büßte die Broadcom-Aktie bis auf 287,17 USD ein. Bei 288,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.095.300 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (317,24 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 134,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,50 USD.

Broadcom gewährte am 05.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 12,49 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.09.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.09.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 3 Jahren verdient