Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 300,83 USD.
Um 20:08 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 300,83 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 304,45 USD. Bei 302,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.772.650 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Bei 317,24 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,91 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 55,15 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 257,50 USD angegeben.
Am 05.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,44 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 15,00 Mrd. USD gegenüber 12,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Broadcom am 04.09.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,66 USD in den Büchern stehen haben wird.
