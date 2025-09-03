Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 304,50 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 304,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 308,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 305,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.155.760 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 317,24 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 134,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 55,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 257,50 USD.
Broadcom ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent auf 15,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
