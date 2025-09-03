DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom reagiert am Donnerstagabend positiv

04.09.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 305,74 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 305,74 USD nach oben. Der Kurs der Broadcom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 308,72 USD zu. Bei 305,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.322.733 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 317,24 USD. 3,76 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 134,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Mit einem Kursverlust von 55,87 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,50 USD.

Am 05.06.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,66 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
15.03.2019Broadcom Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
