Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag stark gefragt

Die Aktie von Broadcom zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 11,8 Prozent auf 342,21 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 11,8 Prozent auf 342,21 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 355,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 355,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.760.176 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 355,95 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 134,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 60,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Am 05.06.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,44 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 15,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,70 USD je Aktie.

