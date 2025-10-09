Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Broadcom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 344,11 USD ab.

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 344,11 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 340,50 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 346,00 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 769.117 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 8,75 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit einem Kursverlust von 59,86 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 330,00 USD.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach -0,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

