DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Broadcom

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Nachmittag ins Minus

09.10.25 16:09 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 344,11 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
297,85 EUR 3,10 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 344,11 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 340,50 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 346,00 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 769.117 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 8,75 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit einem Kursverlust von 59,86 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 330,00 USD.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach -0,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines 

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen