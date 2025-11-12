DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.363 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Broadcom im Fokus

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend stärker

12.11.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 354,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
303,20 EUR -2,45 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 354,91 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 358,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 358,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.445.104 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 386,46 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 8,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 138,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 15,95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,07 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

