Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagabend im Bärenmodus

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 335,35 USD.

Die Broadcom-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 335,35 USD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 334,19 USD. Bei 351,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.896.236 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

