Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Freitagnachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 338,39 USD ab.

Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 338,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 329,07 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.120.852 Broadcom-Aktien.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 386,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 14,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 59,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 13,07 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren. Broadcom dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen