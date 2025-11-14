Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Broadcom. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 342,22 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 342,22 USD nach oben. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 344,70 USD an. Mit einem Wert von 331,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.643.520 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Bei 386,46 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie.

Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,95 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2025 6,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial