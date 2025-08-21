Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 293,06 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 293,06 USD nach oben. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 293,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 456.084 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 317,24 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 8,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 134,91 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 117,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,50 USD für die Broadcom-Aktie.

Am 05.06.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 0,44 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,00 Mrd. USD im Vergleich zu 12,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Broadcom am 04.09.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.09.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,61 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

Erste Schätzungen: Broadcom legt Quartalsergebnis vor

Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden