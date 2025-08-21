Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 297,03 USD nach oben.

Die Broadcom-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 297,03 USD. Bei 300,09 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 291,36 USD. Zuletzt wechselten 2.234.489 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 317,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 6,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 54,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,50 USD.

Broadcom ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 03.09.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

Erste Schätzungen: Broadcom legt Quartalsergebnis vor

Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden