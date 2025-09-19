Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 343,09 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 343,09 USD. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 338,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 342,45 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 3.272.292 Aktien.

Bei einem Wert von 374,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 148,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

NVIDIA-Aktie in Gefahr: Holt Broadcom jetzt zum Gegenschlag aus?

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht