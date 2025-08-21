Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Broadcom am Montagabend zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 296,53 USD zu.

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 296,53 USD. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 298,37 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.789.229 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 317,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Bei 134,91 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 54,50 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,50 USD an.

Broadcom veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,00 Mrd. USD – ein Plus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 12,49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Broadcom-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.09.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Broadcom rechnen Experten am 03.09.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,61 USD im Jahr 2025 aus.

