Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Abend ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 297,01 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,9 Prozent auf 297,01 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 299,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 295,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2.047.758 Stück.

Bei einem Wert von 317,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,91 USD. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,50 USD für die Broadcom-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Broadcom am 05.06.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,49 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.09.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 03.09.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,61 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

Erste Schätzungen: Broadcom legt Quartalsergebnis vor

Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden