Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 294,40 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 294,40 USD ab. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 293,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 297,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 547.243 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 317,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,76 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (134,91 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,17 Prozent.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 257,50 USD angegeben.

Broadcom veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.09.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.09.2026.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

