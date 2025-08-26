Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend mit Kursplus

Blick auf Broadcom-Kurs

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 299,43 USD.

Das Papier von Broadcom legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 299,43 USD. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 300,61 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 297,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.682.596 Broadcom-Aktien.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 317,24 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,91 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,94 Prozent.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,50 USD.

Am 05.06.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,00 Mrd. USD im Vergleich zu 12,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.09.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,61 USD je Broadcom-Aktie.

