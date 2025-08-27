DAX24.044 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.462 -0,2%Nas21.650 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zeigt sich am Nachmittag fester

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 305,99 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 305,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 308,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 302,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 981.244 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Bei 317,24 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 134,91 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 55,91 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,50 USD je Broadcom-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 05.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,44 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent auf 15,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.09.2025 erfolgen. Am 03.09.2026 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
15.03.2019Broadcom Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
