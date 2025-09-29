DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.269 -0,1%Nas22.573 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Dienstagabend südwärts

30.09.25 20:25 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Dienstagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 325,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
279,00 EUR -1,35 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 325,96 USD. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 324,72 USD. Bei 330,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.299.068 Broadcom-Aktien.

Bei 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 12,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 57,63 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,10 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

