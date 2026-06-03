DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -4,0%Nas26.854 -0,9%Bitcoin55.160 -3,9%Euro1,1611 +0,1%Öl97,39 +1,5%Gold4.463 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow letztlich in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel hoch -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil