DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -4,0%Nas26.854 -0,9%Bitcoin56.292 -1,9%Euro1,1601 -0,3%Öl97,30 +1,4%Gold4.434 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow letztlich in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel hoch -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Broadcom legt weiter kräftig zu - Aktie fällt wegen enttäuschendem KI-Ausblick

03.06.26 23:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
420,20 EUR 10,20 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom wächst dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem stellt der Halbleiterhersteller eine weitere Beschleunigung des Wachstums in Aussicht. Die Zahlen des vergangenen Quartals fielen wie erwartet aus. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt über dem von Analysten prognostizierten Durchschnitt. Allerdings enttäuschte die KI-Komponente des Ausblicks. Die in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend gelaufene Aktie gab nachbörslich in einer ersten Reaktion kräftig nach.

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 rechnet Broadcom mit einem Erlös von rund 29,4 Milliarden Dollar (25 Mrd Euro). Das wären 84 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal, teilte Broadcom am Mittwoch in San Jose mit. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um knapp die Hälfte auf 22,2 Milliarden Dollar. Der Überschuss legte im um 88 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar zu.

Die Anteile des US-Chipherstellers büßten in den ersten Minuten des nachbörslichen Handels bis zu acht Prozent auf 440 Dollar ein. Im Verlauf des regulären Handels am Mittwoch hatten die Papiere mit 495 Dollar noch ihren bisher höchsten Stand erreicht, bevor sie die Gewinne abgaben.

Nach einem kräftigen Anstieg der Aktien in den vergangenen Jahren zählt Broadcom mit einem Börsenwert von knapp 3,4 Milliarden Dollar Ende des regulären Handels derzeit zu den wertvollsten Unternehmen der Vereinigten Staaten. Lediglich NVIDIA, Apple, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft und Amazon sind mehr wert./zb/he

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen