Konjunktursorgen drücken Dax auf Zwei-Jahres-Tief - Bayer-Kurssturz

Frankfurt (Reuters) - Zunehmende Zweifel am Konjunkturboom mit sprudelnden Gewinnen in den Kassen der Großkonzerne haben am Dienstag die europäischen Börsen in die Knie gezwungen.

Der Dax verlor in der Spitze 2,6 Prozent auf 11.228 Punkte und notierte damit so niedrig wie zuletzt Ende 2016. Bis zum frühen Nachmittag grenzte er die Verluste auf 11.320 Punkte ein und stand damit 1,8 Prozent im Minus. Der EuroStoxx50 fiel um rund ein Prozent. Im Rampenlicht stand der Absturz von Bayer nach einem US-Gerichtsentscheid gegen die Tochter Monsanto wegen gesundheitlicher Folgen des Einsatzes von Glyphosat. Die Aktien brachen um rund elf Prozent auf ein Fünfeinhalb-Jahres-Tief von 68,53 Euro ein.

Auch an der Wall Street standen die Signale auf tiefrot: Die US-Futures signalisierten Kursverluste von etwa 1,5 Prozent. "Schwächere Unternehmenszahlen aus den USA sowie die ungelösten Problemfelder Saudi-Arabien, Brexit, Italien und der schwelende Handelskonflikt der USA mit China lasten auf den Märkten", sagte Analyst Rolf Schäffer von der Landesbank LBBW.

Viele Anleger griffen daher zum Gold - der Anti-Krisen-Währung, die im bisherigen Jahresverlauf eher Federn lassen musste. Eine Feinunze (31,1 Gramm) verteuerte sich um 1,5 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 1239,68 Dollar.

Auch der Konflikt zwischen dem Westen und Saudi-Arabien wegen des getöteten regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi trug zur Verunsicherung bei. Allerdings hinderte dies viele nicht, mit dem Land auf einer von zahlreichen Größen aus Politik und Wirtschaft boykottierten Konferenz in Riad Geschäfte abzuschließen. Laut saudiarabischen Medien lag das Volumen bei über 50 Milliarden Dollar.

Die Führung in Riad sah sich zugleich veranlasst, seinen Kunden am Ölmarkt eine sichere Versorgung zuzusagen. Zuletzt hatten Spekulationen auf Vergeltungsmaßnahmen Saudi-Arabiens für den Fall von US-Sanktionen wegen Khashoggi die Preis weit über 80 Dollar getrieben. Am Dienstag verbilligte sich angesichts der Spekulationen auf eine höhere saudiarabische Ölförderung das Nordseeöl um 2,5 Prozent auf 77,87 Dollar.

TECHNOLOGIE-WERTE AUF TALFAHRT

In den Handelssälen drehten sich die Diskussionen aber vor allem um Bayer. Überraschend bestätigte eine US-Richterin eine Entscheidung von August, wonach Glyphosat-Mittel von Monsanto verantwortlich für die Krebserkrankung bei dem Platzwart einer Schule sind. Der Mann hatte dort mit dem Unkrautvernichter jahrelang hantiert. Zwar senkte die Richterin die Strafe für Monsanto. Doch bei der großen Zahl ähnlicher Klagen birgt dies Jefferies-Analysten zufolge dennoch erhebliche finanzielle Risiken für Bayer. So könne der Fall bis vor das Oberste US-Gericht gehen und damit jahrelange Unsicherheit bedeuten. Mit dem Kurssturz von 11,3 Prozent steuert Bayer nunmehr auf den größten Tagesverlust seit Februar 2003 zu.

Unter Druck standen auch einige Technologie-Werte nach einem enttäuschenden Geschäftsausblick des österreichischen Apple-Zulieferers AMS. Dieser senkte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen und schickte damit die in der Schweiz gelisteten Aktien um bis zu 31,5 Prozent nach unten. Auch der französische IT-Spezialist Atos schockierte mit einer Senkung der Umsatzprognosen die Anleger in Paris. Die Aktien brachen um ein Viertel ein.