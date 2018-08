Schwächerer Euro hebt Kauflaune von Anlegern - Dax legt zu

Frankfurt (Reuters) - Die Kursverluste der vergangenen Tage haben Anleger in Europa am Freitag zum Wiedereinstieg in Aktien genutzt.

Dax und EuroStoxx50 legten jeweils knapp ein halbes Prozent zu auf 12.597 beziehungsweise 3478 Zähler. Rückenwind kam von soliden Quartalsergebnissen der Allianz und vom Euro, der zeitweise auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen fiel. An den Nerven der Investoren zehrte allerdings der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China.

Wegen der bevorstehenden Arbeitsmarktdaten der US-Regierung für Juli wollten sich Anleger allerdings nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Investoren erhoffen sich Hinweise darauf, wie es mit der US-Geldpolitik über das Jahr 2018 hinaus weitergeht. "Es darf davon ausgegangen werden, dass der US-Arbeitsmarktbericht erneut auf eine solide Beschäftigungsentwicklung hinweisen wird", sagte DZ-Bank-Analystin Sandra Striffler. Auch die Stundenlöhne dürften im Vergleich zum Vormonat zugelegt haben. Am Devisenmarkt könnten die Daten dem Dollar einen weiteren Schub geben.

Der Dollar-Index, der den Wert der US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, kletterte im Vorfeld der Daten auf den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Der Euro schwächte sich im Gegenzug um 0,2 Prozent auf 1,1558 Dollar ab. Ein schwächerer Euro kommt bei Investoren in der Regel gut an, weil sich dann die Waren der hiesigen Firmen im Welthandel verbilligen und die Wettbewerbschancen der Unternehmen steigen.

Vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen Washington und Peking werden nach Einschätzung von Experten auch die Juni-Zahlen zur US-Handelsbilanz von größerem Interesse sein. Diese werden im Tagesverlauf erwartet. "Ein hohes Handelsdefizit dürfte für Donald Trump neue Munition sein", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach dem Willen des US-Präsidenten sollen chinesische Einfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit einem Sonderzoll von 25 Prozent belegt werden, mehr als zunächst geplant.

ABSTURZ DER TÜRKISCHEN LIRA GEHT WEITER

Bei den Einzelwerten rückte die Allianz in den Fokus. Das operative Ergebnis des Versicherungskonzerns stieg im zweiten Quartal um zwei Prozent auf drei Milliarden Euro und fiel damit überraschend hoch aus. Die im Dax notierten Aktien legten knapp ein Prozent zu.

Ans Dax-Ende flogen die Titel der Lufthansa mit einem Kursminus von 1,1 Prozent. Sie gerieten in den Abwärtssog des British-Airways-Mutterkonzerns IAG, der mit seinen Quartalszahlen enttäuschte. IAG-Aktien sackten in London um 3,7 Prozent ab und waren Schlusslicht im "Footsie". Die Titel des französischen Rivalen Air France KLM gaben in Paris 0,3 Prozent nach.

Bange Blicke richteten Investoren in die Türkei. Aus Sorge vor einer Zahlungskrise des Landes und einer Eskalation des Streits zwischen Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan rutschte die Lira auf ein Rekordtief ab. Ein Dollar kostete zeitweise mit 5,11 Lira so viel wie noch nie. "An den Finanzmärkten werden Wetten auf einen Zahlungsausfall der Türkei innerhalb der nächsten fünf Jahre bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 20 Prozent gehandelt", sagte Commerzbank-Devisenexperte Lutz Karpowitz. Trump hat gegen zwei türkische Minister Sanktionen wegen des Streits über einen inhaftierten US-Pastor verhängt.