Broker - Trend zur Aktie hält an

Vor genau einem Jahr konnten u¨ber den Smartbroker erstmals Wertpapiere gehandelt werden. Aufgrund des stark gewachsenen Interesses an Bo¨rsenthemen, der Corona- bedingten Marktbewegungen und hervorragender Bewertungen durch Fachzeitschriften ist das Produkt schneller gewachsen als erwartet. 365 Tage nach dem Start hat der Berliner Online-Broker bereits mehr als 70.000 Depots ero¨ffnet und verwaltet Vermo¨genswerte in Ho¨he von 2 Milliarden Euro.

Mit allen Marken (z.B. dem unabha¨ngigen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de) kommt der Finanzdienstleister sogar auf Assets under Management in Ho¨he von u¨ber 4 Milliarden Euro. Erst am 6. November hatte das Unternehmen die Marke von 3 Milliarden Euro u¨berschritten.

Eigene Prognosen wurden schon im Fru¨hjahr 2020 deutlich u¨bertroffen

Kunden haben im Schnitt ca. 40.000 Euro im Depot

Smartbroker hat personelle Reserven fu¨r weiteres Wachstum aufgebaut

Nach Angaben der wallstreet:online capital AG betra¨gt das durchschnittliche Depotvolumen der bereits aktiven Kunden circa 40.000 Euro. Der Wert u¨bersteigt deutlich die Zahlen der Mitbewerber, die im Schnitt bei 30.000 EUR liegen. Nach Ansicht von Smartbroker-Vorstand Thomas Soltau verdeutlicht der Vergleich, dass der eigene Broker auch vermo¨gende Anleger und Profi-Trader anspreche. „Das Gros unserer Kunden nutzt den Smartbroker als Hauptdepot und handelt sehr regelma¨ßig mit durchschnittlich deutlich vierstelligen Betra¨gen“, sagte Soltau.

Anla¨sslich des ersten Geburtstages vero¨ffentlichte das Unternehmen eine weitere Zahl: Das Alter der Smartbroker-Kunden betra¨gt im Schnitt 41,8 Jahre – damit liegt der Berliner Online-Broker genau zwischen den Werten, die beispielswiese der US-Anbieter Robinhood und die eher traditionell ausgerichtete Deutsche Bank vero¨ffentlicht haben.

Der Smartbroker versteht sich weder als typischer Vertreter der sogenannten Neobroker noch als typischer Vertreter der bisherigen Online-Broker oder Hausbanken und spricht damit nahezu alle Zielgruppen an. Nach Ansicht von Soltau vereine das eigene Produkt die Vorzu¨ge aus beiden Welten. „Wir sind teilweise sogar gu¨nstiger als ein Neobroker.