Brookfield Business A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Brookfield Business A äußerte sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren -5,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net