Brookfield Business A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Brookfield Business A äußerte sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren -5,210 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 7,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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