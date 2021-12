Brookfield startet Übernahmeangebot für Alstria Office REIT-AG

FRANKFURT (Dow Jones)--Brookfield hat den Startschuss für das Übernahmeangebot der Alstria Office REIT-AG gegeben. Die Annahmefrist beginne am Montag, den 13. Dezember, und laufe bis 17. Januar Mitternacht, teilte Brookfield mit.

Die Bieterin, Alexandrite Lake Lux Holdings S.a r.l., eine Gesellschaft, die von einem der privaten Immobilienfonds von Brookfield kontrolliert wird, habe am Montag die Angebotsunterlagen veröffentlicht, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese genehmigt hatte.

Brookfield, ein kanadischer Asset Manager, will 19,50 Euro je Alstria-Aktie zahlen, den Angaben zufolge eine Prämie von 34,5 Prozent auf den Kurs vor dem Aufbau der Beteiligung. Die Bieterin sowie die mit ihr verbundenen Fonds kontrollieren etwa 43 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von Alstria. Vorstand und Aufsichtsrat von Alstria unterstützen das Angebot den Angaben zufolge als "im Interesse der Gesellschaft".

Die Mindestannahmeschwelle für das Zustandekommen des Angebots beträgt 50 Prozent plus eine Aktie, nötig ist auch die außenwirtschaftsrechtliche Freigabe in Deutschland. Das Bundeskartellamt hat die Transaktion der Behörde zufolge am 18. November freigegeben.

Die Bieterin hat sich für mindestens drei Jahre verpflichtet, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag durchzuführen sowie keinen Squeeze-out. Ein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags sei weder im Zusammenhang mit der Finanzierung noch aus rechtlichen oder sonstigen Gründen erforderlich.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2021 05:46 ET (10:46 GMT)