Brown Shoe Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Auf der Umsatzseite hat Brown Shoe Company im vergangenen Quartal 666,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brown Shoe Company 614,2 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brown Shoe Company 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Brown Shoe Company hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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