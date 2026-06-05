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Brown Shoe Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown Shoe Company Inc
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Brown Shoe Company hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brown Shoe Company 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Brown Shoe Company im vergangenen Quartal 666,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brown Shoe Company 614,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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12.04.2017Brown Shoe Company OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
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