adidas-Aktie unter Druck: adidas senkt nach Gewinneinbruch die Jahresprognose - Lagerbestände gestiegen

Im dritten Quartal gab es nach den endgültigen Zahlen auch operativ und unter dem Strich deutliche Gewinneinbrüche.

Wie adidas mitteilte, rechnet er 2022 beim Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft nun mit rund 250 Millionen Euro anstatt 500 Millionen.

Das Umsatzplus währungsbereinigt soll nun im niedrigen (anstatt mittleren) einstelligen Prozentbereich ausfallen. Die Bruttomarge bei 47,0 (anstatt 47,5) Prozent, die operative Marge nun bei 2,5 anstatt 4 Prozent liegen.

adidas: Lagerbestände Ende September 6,32 Mrd EUR, +72 Prozent

Auch adidas hat im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände verzeichnet. Per Ende September betrugen sie 6,315 Milliarden Euro, 72 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Währungsbereinigt betrug der Anstieg 63 Prozent, verglichen mit dem Vorquartal lag er bei 15 Prozent. Über die Quartale hinweg beschleunigte sich der Anstieg der Lagerbestände ("Vorräte").

Die Gründe seien unter anderem "schwächere Verbrauchernachfrage in wichtigen westlichen Märkten seit Anfang September". Vor allem sei dies aber höheren Produkt- und Frachtkosten sowie einem veränderten Bestellverhalten infolge der längeren Vorlaufzeiten innerhalb der Beschaffungskette geschuldet, teilte adidas mit. Allein in China nahm adidas im Quartal Ware für den Lagerbestand in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro zurück.

Alle Sportartikelhersteller kämpfen derzeit mit hohen Lagerbeständen, was kurzfristig zu deutlichen Rabattaktionen führen dürfte. Die Herausforderung für die Branche besteht derzeit darin, diese zu vermeiden, da sie auf die Margen drücken.

Bei Puma betrugen die Lagerbestände Ende September 2,35 Milliarden Euro, ein Anstieg von 72,3 Prozent zum Vorjahr. Für Ernüchterung hatte zuerst Nike gesorgt. Die Nr. 1 der Sportartikelhersteller hatte für das erste Geschäftsquartal per Ende August einen Anstieg der Lagerbestände um 44 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Papiere von adidas verlieren im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,3 Prozent auf 119,64 Euro.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

