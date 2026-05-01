DAX24.036 -1,1%Est505.767 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 +2,3%Nas25.030 -0,3%Bitcoin68.139 +1,7%Euro1,1699 -0,4%Öl114,3 +4,7%Gold4.532 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brüssel stoppt EU-Gelder für Projekte mit Technik aus China

04.05.26 16:55 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Solaranlagen und andere neue Projekte im Energiesektor sollen nur noch EU-Förderung erhalten, wenn sie ohne bestimmte elektrische Bauteile aus Ländern wie China auskommen. Konkret geht es um smarte Wechselrichter zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom, wie die EU-Kommission mitteilte. Laut Brüssel stellen sie eine potenzielle Bedrohung für die Stromnetze der EU dar. In der Praxis könnten sie zu einer Fernabschaltung der Netze der Mitgliedstaaten dienen und landesweite Stromausfälle herbeiführen, sagte die Sprecherin.

Betroffen sind vor allem Lieferanten aus China, das einen globalen Marktanteil von rund 80 Prozent bei Wechselrichtern hält - der Huawei-Konzern ist bei Solaranlagen Weltmarktführer. Wechselrichter sind oft smarte Geräte, die ans Netz angeschlossen werden, um Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln.

Könnten Drittstatten in der EU den Strom abstellen?

Das Verbot basiert laut Beamten auf einer Entscheidung der EU-Kommission von Anfang April und gilt für alle EU-Mittel, die direkt von der Kommission oder über Partnerbanken vergeben werden. Es gilt für Projekte, die die kritische Infrastruktur betreffen. Daher ist auch die deutsche Förderbank KfW angehalten, die neuen Regel zu beachten.

Für Vorhaben, die bereits weit fortgeschritten sind, gilt eine Übergangsfrist - sie können unter Auflage strengerer Sicherheitsvorkehrungen noch bis November genehmigt werden. Neben China sind theoretisch auch Lieferanten aus Russland, Nordkorea und dem Iran von der Maßnahme betroffen./tre/DP/jha