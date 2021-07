BSI: Auch in Deutschland sind Firmen von Ransomware-Angriff betroffen

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland sind IT-Dienstleister und weitere Unternehmen von dem Ransomware-Angriff auf einen amerikanischen Software-Hersteller betroffen, erklärte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). In Deutschland wurden nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Tausend IT-Geräte verschlüsselt, so die Behörde.

"Der Vorfall zeigt, wie intensiv die globale Vernetzung in der Digitalisierung voranschreitet und welche Abhängigkeiten dabei entstehen", erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm.

Bei dem aktuellen Angriff sei Ransomware über jedes Glied einer Software-Lieferkette ausgerollt worden. Dies zeige deutlich, dass auch Lieferketten unter dem Aspekt der IT-Sicherheit in den Fokus rücken müssten, so Schönbohm.

"Ransomware ist derzeit als eine der größten Bedrohungen für die IT von Unternehmen und Organisationen einzuschätzen. Bei erfolgreichen Angriffen werden Dienstleistungen und Produktion häufig zum Stillstand gebracht. Die Schäden für Betroffene sind daher oftmals enorm", warnte der BSI-Präsident

Ein Cyberangriff auf die IT-Firma Kaseya aus den USA könnte Experten zufolge mehr als tausend Unternehmen getroffen haben. Die Software von Kaseya sei durch eine Erpressungs-Software manipuliert worden, "um mehr als tausend Unternehmen zu verschlüsseln", teilte die auf Cybersicherheit spezialisierte Beratungsfirma Huntress Labs am Samstag mit.

Betroffen war unter anderem die schwedische Supermarktkette Coop, die wegen nicht funktionierender Kassen vorübergehend 800 Filialen schließen musste.

(Mit Material von AFP)

